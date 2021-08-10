أخبار عاجلة

تعاني من هذه المشكلات.. 7 علامات مبكرة تُنذر بالإصابة بالخرف -
أمين عام التعاون الإسلامي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط -
لليوم الثالث.. استمرار فعاليات ملتقى لوجوس بوادي النطرون (صور) -
رئيس جامعة الأقصر يتفقد كلية الطب استعدادًا لجاهزيتها للعام الجامعي الجديد -
الأهلي في مهمة البحث عن ضحية جديدة أمام الجونة في الدوري الممتاز -
أوكرانيا تنفي تصريحات نائب وزير خارجيتها بشأن اختطاف طائرة تجلي مواطنين من كابول -
«حماية الشواطئ» توصي بترخيص 31 منشأة على سواحل البحرين المتوسط والأحمر (صور) -
«تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في مسابقة المرشدات بـ3 إدارات (صور) -
أول تعليق من وزير التنمية المحلية: تقييم تجارب بدء تطبيق قانون انتظار المركبات -
مايكروسوفت تعترف بتسريب بيانات 38 مليون شخص من بينهم سجلات المطعمين من "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كوريا الجنوبية تواجه أسوأ وضع وبائي وتسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا

Print
كوريا الجنوبية تواجه أسوأ وضع وبائي وتسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا كوريا الجنوبية تواجه أسوأ وضع وبائي وتسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت وكالة «يونهاب» يوم الثلاثاء أن كوريا الجنوبية سجلت أكثر من 2000 إصابة جديدة بكورونا، بزيادة 50 في المئة تقريبا عن اليوم السابق فيما يمثل أكبر حصيلة يومية.

وقالت الوكالة نقلا عن السلطات الصحية والحكومات المحلية إن كوريا الجنوبية سجلت 2021 إصابة جديدة بحلول التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (12.00 بتوقيت غرينتش)، مقارنة مع 1384 إصابة مسجلة بحلول التوقيت نفسه في اليوم السابق.

وأضافت يونهاب أن 1380 من الإصابات الجديدة مسجلة في منطقة العاصمة سيئول.

وبلغ مجمل الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس 2134.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استمرار الأعمال والتجهيزات لمشروع تبطين الترع في الأقصر

استمرار الأعمال والتجهيزات لمشروع تبطين الترع في الأقصر

وزير الري: ترشيد استخدام المياه وتحقيق التنمية المستدامة للمشروعات هدف رئيسي للري الحديث

وزير الري: ترشيد استخدام المياه وتحقيق التنمية المستدامة للمشروعات هدف رئيسي للري الحديث

محافظ المنيا يبحث مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية تنفيذ عدد من الأنشطة بالقرى

محافظ المنيا يبحث مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية تنفيذ عدد من الأنشطة بالقرى

الأهلي يكشف سبب استبعاد بدر بانون من قائمة الفريق قبل مواجهة الجونة

الأهلي يكشف سبب استبعاد بدر بانون من قائمة الفريق قبل مواجهة الجونة