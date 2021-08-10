رئيس الوزراء اليوناني يعتذر عن إخفاقات مكافحة حرائق الغابات: فعلنا ما يمكن فعله كبشر

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أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن اعتذاره بسبب إخفاقات أثناء مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح البلاد. ما تسبب في حرق عشرات المنازل وأفدنة من الغابات في إيفيا، في ضواحي العاصمة، وفي مناطق أخرى في اليونان.

وأضاف المسؤول اليوناني، لقد فعلنا ما أمكننا فعله على مستوى البشر، لكن ذلك لم يكن كافياً في حالات كثيرة، وفقا لـبي بي سي.

وتابع: أتفهم تماماً آلام مواطنينا الذين رأوا منازلهم أو ممتلكاتهم تحترق، لكن البلاد تتعرض لكارثة طبيعية ذات أبعاد غير مسبوقة.

وقال «ميتسوتاكيس»: سنحدد أي إخفاقات لكنه أصرّ على أن رجال الإطفاء يخوضون معركة مع قوى خارقة للطبيعة تتجاوز مقدرتهم في كثير من الأحيان.

وأرجع السبب في الحرائق لأزمة التغيرات المناخية.