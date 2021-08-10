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وزير الداخلية الجزائري لايستبعد العمل الإجرامي وراء حرائق الغابات: غير معقول هذا الكم

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وزير الداخلية الجزائري لايستبعد العمل الإجرامي وراء حرائق الغابات: غير معقول هذا الكم وزير الداخلية الجزائري لايستبعد العمل الإجرامي وراء حرائق الغابات: غير معقول هذا الكم

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قال وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود،إنه لايستبعد العمل الإجرامي وراء تلك الحرائق المنتشرة، جاء ذلك خلال معاينته في مدينة تيزي وزو.

وأوضح الوزير أن هناك أشخاصا لديهم حقد على الجزائر، مؤكدا أن الدولة ستتكفل بجميع الخسائر المادية، من خلال وضع خلايا تتبع الأسر المتضررة

وأشار إلى أنه تم تجنيد كل الإمكانيات المادية المتاحة، ومنها إمكانيات الولايات المجاورة، لإخماد الحرائق.

وأكد أنه سيتم إرسال حوالي 140 تقنيا ومهندس غابات لتقييم الخسائر في المناطق المتضررة.

وتابع: من المستحيل اندلاع هذا الكم من الحرائق في وقت واحد، وأمرنا مصالح الأمن بفتح تحقيقات لمعرفة ملابسات اندلاع هذه الحرائق.

المصرى اليوم

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