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ناينجولان يرحل عن إنتر ميلان

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ناينجولان يرحل عن إنتر ميلان ناينجولان يرحل عن إنتر ميلان

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اعلن نادي إنتر ميلان عن رحيل نجم الفريق البلجيكي رادجا ناينجولان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصدر حامل لقب الدوري الإيطاليا بياناً جاء فيه «نادي إنترناتسيونالي ميلانو يودأن يؤكد أن عقد رادجا ناينجولان مع النادي تم إنهاؤه باتفاق مشترك».

ويقترب ناينجولان من الانضمام إلى صفوف كالياري بعقد يمتد لموسمين بعد سلسلة من المفاوضات.

وكان من المفترض أن يواصل صاحب الـ33 عام رحلته مع إنتر حتى نهاية 2022 قبل أن تتدخل الإدارة وتقرر رحيله هذا الصيف مقابل حصوله على 50% من قيمة العقد.

المصرى اليوم

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