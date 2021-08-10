رئيس جامعة الأقصر يتفقد مباني كلية الطب بطيبة الجديدة

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تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الثلاثاء، مباني كلية الطب بطيبة، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية لمنشآت الكلية، في إطار حرص الجامعة على إنجاز المشروعات الجامعية بطيبة، وحل أية معوقات قد تطرأ.

وتابع رئيس الجامعة يرافقه الدكتور محمود مبارك مدرس جراحات التجميل، ويحيى أحمد محمد، مسؤول العلاقات العامة بالجامعة، معدلات الآداء ونسب تنفيذ احتياجات الكلية، استعدادا لبدء الدراسة في العام الجديد.

وأجرى محجوب جولة تفقدية بالكلية شملت المعامل ومنها معمل الكيمياء الحيوية ومعمل طب شرعي ومعمل طفيليات، كما تفقد معمل الاختبارات الإليكترونية، ومكاتب معاوني أعضاء هيئة التدريس، والمدرجات، وقاعات التدريس .

ووجه رئيس الجامعة خلال جولته، ببعض التعديلات بعدد من المكاتب، وتنظيف الأرضيات من نواتج أعمال التشطيبات والدهانات، مشددا على سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد سلفًا .

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة توفير كافة مستلزمات ومتطلبات كلية الطب في أسرع وقت، بما يحقق هدف إدارة الجامعة من حيث تحسين جودة العملية التعليمية وتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات الطلاب ومتطلباتهم، وتوفير الجو الملائم لهم خلال الدراسة .

كان رئيس الجامعة، أجرى جولة موسعة على منشآت الكليات التابعة للجامعة بطيبة، الأسبوع الماضي، برفقة المستشار الهندسي للجامعة، ومدير المكتب الاستشاري لوضع اللمسات النهائية للمشروعات.