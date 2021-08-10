وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في جامعة المنصورة الجديدة هذا العام

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن إنشاء الجامعات الأهلية الذكية أصبح من استراتيجيات الوزارة الأساسية في ظل التنافس في مجال التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن جامعة المنصورة الجديدة ستبدأ الدراسة هذا العام الأكاديمي، وتمتلك الجامعة موارد بشرية ومادية هائلة، وستقدم برامج دراسية متميزة، وتضم معامل وقاعات تدريس مجهزة بأحدث النظم التكنولوجية، والجامعة بصدد توقيع عددًا من الشراكات الدولية مع عدد من الجامعات الأجنبية ذات السمعة الجيدة عالميًا.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الجامعات الأهلية تُقدم رافدًا جديدًا معاصرًا لفرص التعليم العالي المتميز بمستوى دولي في مصر، ويمثل وجودها ضرورة لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية هي جامعات ذكية غير هادفة للربح، وتُقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وسيكون لها دور بارز في خدمة قضايا التنمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية، إلى أن نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربعة (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25٪ لاختبار المعلومات القطاعية + 5٪ لاختبار التفكير النقدي)، موضحًا أن اختبارات القدرات الإلكترونية تُجرى لطلاب شهادة الثانوية العامة وباقى طلاب الشهادات المعادلة، أيام 11، 18، 25 أغسطس، ويقدم الطلاب للجامعات الأهلية من خلال الموقع الإلكترونى: https://admission.egypt-hub.edu.eg/.

وأوضح الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن الجامعة تضم كليات (الأعمال، المعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، كلية دراسات عليا)، وتشمل برامج الجامعة مجال الأعمال ويضم برامج (ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق)، ومجال الدراسات القانونية والدولية (برنامج المعاملات القانونية الدولية)، ومجال العلوم الهندسية يضم برامج (هندسة وتكنولوجيا الإعلام، الهندسة والتكنولوجيا للأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتجات، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية)، ومجال هندسة الحاسوب يضم برامج (هندسة الحاسوب، هندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسب يضم برامج (علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية)، ومجال العلوم الأساسية يضم برامج (الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الطب الشرعي)، ومجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، ومجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، ومجال علوم الصيدلة (برنامج دكتور الصيدلة pharm D).