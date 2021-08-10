الكشف عن قيمة صفقة إنتقال ميسي الى باريس سان جيرمان ومدة تعاقده

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كشفت مجلة فوربس عن أن ليونيل ميسي فضل الانضمام إلى باريس سان جيرمان بعقد لمدة عامين حيث كان أمام النجم الأرجنتيني خيارين آخرين بعد مغادرة برشلونة الأسبوع الماضي، لكنه اختار الانتقال إلى النادي الفرنسي في صفقة تبلغ قيمتها 25 مليون جنيه إسترليني سنويًا بعد الضرائب (34.6 مليون دولار)، بالإضافة إلى المكافآت، وفقًا لمجلة فوربس.

وأعلن والد ووكيل أعمال الأسطورة الأرجنتينية، خورخي ميسي، أن نجله قد قام بالتوقيع لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وذلك أثناء تواجده بمدينة برشلونة استعدادًا للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، وأدلي بتصريحات لقناة ”لا سيكستا“ الإسبانية حيث عند سؤاله عن ما إذا كان البرغوث الأرجنتيني قد وقّع عقود انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان، أجاب خورخي: ”نعم“ , ليحسم الجدل الذي أستمر طوال الفترة الماضية حول وجهة اللاعب.

وسيكون لدى باريس سان جيرمان وميسي خيار تمديد إقامته في العاصمة الفرنسية لمدة عام ثالث، وسيتلقى المهاجم حينها نفس المبلغ أيضًا.

كان من المقرر أن يمدد ميسي إقامته التي تمتد 21 عامًا في برشلونة من خلال توقيع عقد جديد مدته خمس سنوات هذا الصيف. ومع ذلك، أعلن النادي يوم الخميس أن "العقبات المالية والهيكلية" حالت دون إتمام الصفقة، مما يعني خروج ميسي كلاعب حر.

وقال اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا إنه كان يريد البقاء في برشلونة و أنه "فعل كل شيء" في وسعه للبقاء في النادي، بما في ذلك الموافقة على خفض أجره بنسبة 50%. ومع ذلك، فإن برشلونة مقيد بقواعد الدوري الإسباني بشأن إنفاق الأندية وحتى خفض أجر ميسي إلى النصف لم يكن كافيًا لضمان بقائه في نو كامب.

ويُعتقد أيضًا أن ميسي حريص على اللعب بالقرب من صديقه نيمار، الذي فاز معه بلقبين في الدوري الإسباني وثلاثة في كأس الملك ودوري أبطال أوروبا خلال فترة وجودهما معًا في برشلونة.