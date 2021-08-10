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الرئيس الجزائري يعزي ضحايا حرائق الغابات.. والجيش يتدخل

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الرئيس الجزائري يعزي ضحايا حرائق الغابات.. والجيش يتدخل الرئيس الجزائري يعزي ضحايا حرائق الغابات.. والجيش يتدخل

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قدم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تعازيه لعائلات ضحايا الحرائـق بتيزي وزو، وأمر بالتكفل بعلاج المصابين.

ونقل وزير الداخلية كمال بلجود، خلال جولة في الولاية، للوقوف على حجم الأضرار التي خلفتها الحرائق تعازي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لعائلات الضحايا.

وأشار بلجود، إلى أن رئيس الجمهورية، يتابع الأوضاع الناجمة عن الحرائق منذ الساعات الأولى لإندلاعها.

وشاركت قوات الجيش الجزائري في إخماد النيران في المناطق الغابية بكل من تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى، وبجاية وجيجل وسطيف بالناحية العسكرية الخامسة، وفقا لبيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وجاءت هذه التدخلات، للمساهمة إلى جانب مصالح الحماية المدنية، في إخماد الحرائق المندلعة بمختلف المناطق الغابية، وإجلاء المواطنين المتضررين بالقرى والمناطق المنكوبة.

المصرى اليوم

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