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أسرة بأكملها رفضت التطعيم ضد كورونا ماذا حدث لهم؟ وماذا تبقى منهم؟

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أسرة بأكملها رفضت التطعيم ضد كورونا ماذا حدث لهم؟ وماذا تبقى منهم؟ أسرة بأكملها رفضت التطعيم ضد كورونا ماذا حدث لهم؟ وماذا تبقى منهم؟

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اختطف الموت أسرة بأكملها بعد رفضهم التطعيم بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال شاب برتغالي، إن والديه وشقيقه رفضوا التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعدما ضللتهم معلومات خطأ نشرها بعض معارضي اللقاحات، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

وقال فرانسيس غونسالفيس، إن والدته ووالده وشقيقه رفضوا تطعيم أنفسهم ضد ، بعد أن أصبحوا ضحايا لأصحاب الدعاية الرافضة للتطعيم، حيث أصيب الثلاثة بفيروس كورونا وتوفوا في غضون أسبوع.

وأوضح أن أسرته أصيبت بالرعب الشديد من اللقاح، ليصبحوا في النهاية ضحايا الفيروس وتلك الإشاعات الكاذبة المروعة.

ولفت إلى رغبته أن تفيد مأساة عائلته معارضي التطعيم الآخرين إلى اتخاذ قرار بتحصين أنفسهم، وفقا لموقع « اليوم».

وتجاوزت الإصابات في العالم 202 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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