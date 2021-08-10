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إثارة وندّية حتى الأمتار الأخيرة.. في منافسات اليوم الثالث من مهرجان ولي العهد للهجن 3

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إثارة وندّية حتى الأمتار الأخيرة.. في منافسات اليوم الثالث من مهرجان ولي العهد للهجن 3

تواصلت لليوم الثالث على التوالي، منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، في الأشواط المخصصة لسن المفاريد (بكار - قعدان) عام ومسافته 2 كلم، على فترتين صباحية ومسائية، وسط مشاركة قوية من هجن الرموز ومؤسسات الهجن العملاقة.

وحققت البكرة "إبهار" لسليم سلامة الجهني أفضل توقيت بزمن قدره (03.00.6 د)، ونوماس الشوط الـ 15 في الفترة الصباحية المتضمنة 18 شوطاً، فيما جاءت نتائج المركز الأول على التوالي: "الاتحادية" لطالب آل رزق، "نجد" لحمد راشد المري، "ضو" لطالب راشد المري، "الفارق" لمحمد علي المري، "حظ" لمبروك مانع آل عامر، "دلهام" لحمد مانع آل عامر، "رمح" لناصر عبدالهادي الجفران، "موفق" لسالم صالح المري، "شواهين" لعلي عبدالله المري، "مايهاب" لعبدالعزيز معلاء السهلي، "إبداع" لحمد بن سعيد الحسن الفهيدة، "شاهين" لحمد سعيد الفهيدة، "كيارا" لسليم سلامة الجهني، "هتان" لسلمان عبيد الدوسري، "إبهار" لسليم سلامة الجهني، "الحاكم" لبدر غازي العصيمي، "العيطموس" لراشد طالب المري، "سياف" لعلي عبدالله المري.

واكتسح القعود لاهوم" للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، أشواط الفترة المسائية، بتسجيله أفضل توقيت في جميع الأشواط، بزمن قدره (2:55 ) وفوزه بنوماس الشوط الرابع، وجاءت نتائج المركز الأول على النحو التالي: "الصميما" للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، "لاضي" للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، "حربة" لهجن الطايلات، "لاهوم" للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، "تيم" للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، "نواف" للأميرتركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، "لابه" لـحمد جارالله علي حسين البريدي، "عز الجيش" لـرفيع سميحان حمدان الشمري، "الوسمية" لـهجن الطايلات، "نجران" لـحمد قبلان قبلان مانع الصمصام، "الصميما" للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، "نواف" للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، "المملكة" لماجد محمد حمد المري، "ختال" لـحمد جارالله علي حسين البريدي، "سيوف" لسعود بن حمد بن ضاوي الدوسري، و"جلمود" لفيصل زعل فريح العنزي.

إثارة وندّية حتى الأمتار الأخيرة.. في منافسات اليوم الثالث من مهرجان ولي العهد للهجن 3

إثارة وندّية حتى الأمتار الأخيرة.. في منافسات اليوم الثالث من مهرجان ولي العهد للهجن 3

إثارة وندّية حتى الأمتار الأخيرة.. في منافسات اليوم الثالث من مهرجان ولي العهد للهجن 3

إثارة وندّية حتى الأمتار الأخيرة.. في منافسات اليوم الثالث من مهرجان ولي العهد للهجن 3

إثارة وندّية حتى الأمتار الأخيرة.. في منافسات اليوم الثالث من مهرجان ولي العهد للهجن 3

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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