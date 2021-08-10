أخبار عاجلة

تعاني من هذه المشكلات.. 7 علامات مبكرة تُنذر بالإصابة بالخرف -
أمين عام التعاون الإسلامي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط -
لليوم الثالث.. استمرار فعاليات ملتقى لوجوس بوادي النطرون (صور) -
رئيس جامعة الأقصر يتفقد كلية الطب استعدادًا لجاهزيتها للعام الجامعي الجديد -
الأهلي في مهمة البحث عن ضحية جديدة أمام الجونة في الدوري الممتاز -
أوكرانيا تنفي تصريحات نائب وزير خارجيتها بشأن اختطاف طائرة تجلي مواطنين من كابول -
«حماية الشواطئ» توصي بترخيص 31 منشأة على سواحل البحرين المتوسط والأحمر (صور) -
«تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في مسابقة المرشدات بـ3 إدارات (صور) -
أول تعليق من وزير التنمية المحلية: تقييم تجارب بدء تطبيق قانون انتظار المركبات -
مايكروسوفت تعترف بتسريب بيانات 38 مليون شخص من بينهم سجلات المطعمين من "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأمن البيئي" يوقف 48 شخصًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

Print
"الأمن البيئي" يوقف 48 شخصًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي "الأمن البيئي" يوقف 48 شخصًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
في أماكن يُمنع فيها الرعي بعدد من المناطق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (48) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (33) مواطنًا و(15) مقيمًا من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1346) رأسًا من الإبل و(1303) رؤوس من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تعاني من هذه المشكلات.. 7 علامات مبكرة تُنذر بالإصابة بالخرف

تعاني من هذه المشكلات.. 7 علامات مبكرة تُنذر بالإصابة بالخرف

أمين عام التعاون الإسلامي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

أمين عام التعاون الإسلامي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

مايكروسوفت تعترف بتسريب بيانات 38 مليون شخص من بينهم سجلات المطعمين من "كورونا"

مايكروسوفت تعترف بتسريب بيانات 38 مليون شخص من بينهم سجلات المطعمين من "كورونا"

فيديو مخيف.. مقتل امرأة إسرائيلية بطريقة غريبة

فيديو مخيف.. مقتل امرأة إسرائيلية بطريقة غريبة