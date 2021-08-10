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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره غزل المحلة في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 28 لبطولة الدوري المصري الممتاز المقرر لها غدا السبت 7-8-2021.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وغزل المحلة، ويتكون طاقم التحكيم من:

أحمد الغندور حكما للساحة، محمود أبوالرجال مساعدا أول خالد حسين مساعدا ثانيا، أحمد العباسي حكما رابعا، صبحي العمراوي حكم فيديو أحمد حمدي مساعد حكم فيديو.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تأجيل إعلان قائمة الفريق لمباراة غزل المحلة ببطولة الدوري الممتاز المقرر لها غدا السبت 7-8-2021.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الزمالك فضل كارتيرون إعلان القائمة والتشكيل النهائي للمباراة خلال المحاضرة التي تسبق اللقاء غدا، نظراً لاستمرار الفريق في معسكر مغلق حتى مواجهة الاتحاد السكندري.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة، على ملعب استاد الإسكندرية، عند السابعة مساءً، ضمن المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة والعشرين للدورى.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلًا المركز الثانى في جدول المسابقة برصيد 61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الأهلى، الذي يحتل المركز الأول.

فيما يدخل المحلة اللقاء محتلًا المركز الثالث عشر في جدول المسابقة، وفى جعبته 32 نقطة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز بنقاط المباراة الثلاث لضرب عصفورين بحجر واحد، أولهما عدم الابتعاد عن مشهد الصدارة، وثانيهما الثأر للهزيمة من غزل المحلة في مباراة الدور الأول.

تنقل مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة أون تايم سبورت.

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