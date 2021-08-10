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بالأسماء..ترقية 1055 قاضيًا بالاستئناف والنقض

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بالأسماء..ترقية 1055 قاضيًا بالاستئناف والنقض بالأسماء..ترقية 1055 قاضيًا بالاستئناف والنقض

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اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، اليوم الثلاثاء، الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2021 \2022 المتضمن ترقية 33 من قضاة محكمة النقض إلى نواب رئيس محكمة النقض، وتعيين 80 من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم الوظيفية قضاة بمحكمة النقض.

واعتمد مجلس القضاء الأعلي، في جلسته المنعقدة اليوم، تعيين 261 نائب استئناف رؤساء بمحاكم الاستئناف و331 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف و350 رئيس من فئة «أ» لتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.

وقال «شوضة»، إن مجلس القضاء الأعلى راعى في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.

وأضاف أن الأمانة العامة ستتلقى تظلمات رجل القضاء على الحركة القضائية من صباح غد الأربعاء حتى نهاية يوم الثلاثاء 17 أغسطس الجاري؛ لبحثها وعرضها على المجلس.

المصرى اليوم

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