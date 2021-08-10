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رغم الحِمْية.. 3 أسباب تمنع حرق وخسارة الوزن

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رغم الحِمْية.. 3 أسباب تمنع حرق الدهون وخسارة الوزن رغم الحِمْية.. 3 أسباب تمنع حرق وخسارة الوزن
حسب المركز الألماني للتوعية الصحية

رغم الحِمْية.. 3 أسباب تمنع حرق الدهون وخسارة الوزن

أفاد المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية بأن بطء الأيض أو بطء تحويل الغذاء إلى طاقة لبناء الجسم، يعد أحد الأسباب الرئيسة التي تعيق حرق في الجسم وتمنع خسارة الوزن رغم الحِمْيات الغذائية.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أرجع المركز بطء عملية الأيض إلى ثلاثة أسباب رئيسية، هي:

*قلة الحركة

تؤدي قلة الحركة إلى بطء وخمول حركة الأمعاء، وهو ما يؤدي إلى بطء الأيض (التمثيل الغذائي).

* الحميات الصارمة

كما تعد الحميات الصارمة مثل حمية الليمون القاسية أحد الأسباب المؤدية إلى بطء الأيض. ويعد التوتر النفسي أيضاً أحد أبرز أسباب بطء الأيض؛ إذ يتسبب هرمون التوتر "الكورتيزول" في إعاقة عملية حرق الدهون.

* قلة النوم

وتندرج قلة النوم أيضاً ضمن أسباب بطء الأيض؛ إذ تتسبب قلة النوم في حرمان الجسم من عمليات التجدد، التي تحدث أثناء النوم.

علامات بطء الأيض

ويمكن الاستدلال على بطء الأيض من خلال ملاحظة بعض العلامات مثل زيادة الوزن والتعب المستمر واعتلال المزاج والصداع المتكرر، إلى جانب جفاف البشرة وتساقط الشعر.

كيف يمكن تنشيط عملية الأيض؟

ويمكن تنشيط عملية الأيض من خلال التغذية الصحية، التي تتسم بالتنوع والتوازن، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، بالإضافة إلى أخذ قسط كاف من النوم، ومحاربة التوتر النفسي من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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