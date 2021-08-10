لجنة الحكام تفاضل بين هذا الثلاثي لإدارة الأهلي والإسماعيلي

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تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة، بين الثلاثى محمد الحنفى وجهاد جريشة ومحمود عاشور لإدارة مباراة الأهلي والإسماعيلي، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي، غدًا الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز:

واستقرت اللجنة، التي تدير اتحاد الكرة، على ترشيح ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في النسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا، على أن يشارك النادي المصري في الكونفدرالية بوصفه صاحب المركز الثالث حاليا، جاء ذلك بعدما استقرت اللجنة على اعتماد ترتيب الأندية في الجدول قبل آخر موعد لإرسال القائمة اليوم الثلاثاء وهو آخر موعد لإرسال أسماء الأندية وفقا لقرار الكاف.