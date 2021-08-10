تكريم 44 طالب وطالبة من المتميزين في الأنشطة التعليمية ببني سويف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم توجيه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم ببني سويف حفلا لتكريم المتميزين في حفل ختام أنشطة المكتبات، بقاعة الاحتفالات بديوان عام المديرية. وذلك بحضور اللواء سامي توفيق، وعبدالحكيم مسعود، والدكتور النائب على بدر، أعضاء مجلس النواب، ونادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، الدكتور ربيع محمد مدير الشؤون التنفيذية، ومديري عموم ديوان عام المديرية والإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية وموجهي أول المكتبات.

وأكدت سهام يوسف أن المديرية حريصة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية بجانب التفوق التعليمي، وبفضل جهود الجميع حققنا مراكز متقدمة على مستوي الجمهورية وعلي المستوى الدولي.

وشملت الاحتفالية تكريم الطالبة الحاصلة على المركز التاسع على مستوي الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة الطالبة فاطمة عبدالولي أحمد بمدرسة الثانوية الجديدة بنات وجميع الطلاب والطالبات الفائزين في «مسابقة تحدي القراءة العربي» على مستوى الجمهورية وعددهم 44 طالبا وطالبة الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوي العالم العربي وإخصائيي المكتبات والموجهين الأوائل.

وحصلت مدرسة بني هاني الابتدائية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية ومنحت الدرع الذهبي، وتم تكريم الفائزين على المستوى المحلى في مسابقة المكتبات النموذجية وعددهم ثلاث مدارس عن كل مرحلة، وتكريم مشرفي هيئة كير لجهودهم المتميزة في مسابقة القراءة حياة، والمحكمين في مسابقة تحدي القراءة العربي وعددهم ثمانية، وتم منحهم شهادات تقدير و20 إخصائي مكتبات حيث تم منحهم شهادات تقدير.

وأعلن النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ مكافأة مالية 1000 جنيه وشهادة تقدير لكل طالب وطالبة فاز في مسابقة تحدي القراءة العربي وشهادة تقدير الموجهين من المعهد العالي للعلوم الإدارية.