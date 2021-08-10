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إصابة 6 أشخاص بينهم 4 أشقاء في حادث تصادم ببني سويف

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إصابة 6 أشخاص بينهم 4 أشقاء في حادث تصادم ببني سويف إصابة 6 أشخاص بينهم 4 أشقاء في حادث تصادم ببني سويف

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أصيب 6 أشخاص بينهم 4 أشقاء، اليوم الثلاثاء في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية بطريق - أسيوط الصحراوي الشرقي القديم بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة بخارية بطريق مصر- أسيوط الصحراوي الشرقي القديم بدائرة المحافظة. وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم «هناء. ف. م» 48 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأشقاؤها «هبة» 38 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة، «محمد» 47 سنة مصاب بجروح وكدمات متفرقة، و«أحمد» 50 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«فاطمة. ع. ا» 25 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، و«فردوس. م. ا» 5 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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