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محافظ بني سويف يشارك في وضع حجر أساس مستشفى جامعة النهضة (صور)

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شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الثلاثاء، في فعاليات وضع حجر أساس المستشفى الجامعي لجامعة النهضة والمقرر إنشائه بجوار المنطقة التكنولوجية بمدينة بني سويف الجديدة.

جاء ذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير البنية التحتية وافتتاح منشآت جديدة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها على المستوى التعليمي والطبي وخدمة المجتمع.

شهدت فعاليات وضع حجر الأساس حضور الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة ،الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور على بدر عضو مجلس النواب ، ونادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، وعصام بدوي رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

المصرى اليوم

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