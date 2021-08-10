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شمال سيناء تسجّل 10 حالات شفاء جديدة من

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شمال سيناء تسجّل 10 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا شمال سيناء تسجّل 10 حالات شفاء جديدة من

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سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم، عدد 10 حالات شفاء جديدة من المستجد.

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إن عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 537 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 215 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة شفاء 10 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3096 حالة، مع وجود 3 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و18 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

المصرى اليوم

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