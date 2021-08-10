بدء مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في شمال سيناء

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أعلنت محافظة شمال سيناء، الثلاثاء، البدء في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالمحافظة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية التوسع في استخدام المركبات الذي تعمل بالغاز الطبيعي.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قيام شركة غازتك في محطة تموين السيارات في شارع أسيوط«زعرب» بالبدء في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي اعتبارا من يوم غدا الأربعاء.

أشار المحافظ إلى توفير نظام التقسيط لمدة عام بدون مقدم وبدون فائدة، بجانب وجود انظمة أخرى للتقسيط حتي 48 شهرًا، حيث أن الفحص الفني مجاني ودون أي رسوم.

وأوضح المحافظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، والإسراع في إجراءات وخطط إقامة مراكز جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لمواكبة الزيادة المستهدفة في أعداد السيارات المُحولة.