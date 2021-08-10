«تنفيذي الغربية» يخصص 75 قطعة أرض لمشروعات حياة كريمة و21 موقعا لإنشاء أسواق ومواقف بزفتى

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ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

بدأ الاجتماع بترحيب المحافظ باللواء هاني عويس مدير الأمن وتهنئته على توليه مهام منصبه الجديد، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح من أجل تطوير منظومة الأمن داخل الغربية، كما أعرب مدير الأمن عن بالغ سعادته بتواجده في محافظة الغربية، مشيراً إلى أنه قد تابع خلال الفترة الماضية عدداً من المشروعات التي أنجزتها المحافظة، كما أكد على دعم الأجهزة التنفيذية بكافة الإمكانيات من أجل تقديم أفضل الخدمات لأهالي الغربية.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس عدداً من الأمور، وكانت أبرز قرارات المجلس هي (الموافقة على إطلاق اسم الشهيد المجند مجدي عبدالستار عبدالله على مدرسة إبيار الثانوية بنات، إنشاء مركز محافظة الغربية للدراسات والخدمات البيئية، إصدار شهادة تفيد تحديد عمر المباني بمبلغ ٦٠٠ ج فقط والتي سترفع المعاناة عن المواطنين حيث يتم صدورها من المكاتب الاستشارية بمبالغ مالية تتعدى ١٠ آلاف جنيه، بجانب الموافقة على ضم ٣ قطع أراضي زراعية بمساحة ١٠٩٥٠ متر تخصص لإنشاء الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة).

كما وافق المجلس على عدد من القرارات التي تخص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري بقرى مركز زفتى، حيث تمت الموافقة على قبول التبرع بعدد ٢٠ قطعة أرض لإقامة مشروعات نفع عام خاصة بالمبادرة، تخصيص ٥٥ قطعة أرض لإقامة مشروعات لصالح ( التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الصحة، الطب البيطري، الثقافة، الزراعة، مجمعات خدمية، الإسعاف، نقط شرطية، مجمعات صناعية، وحدات سكنية)، بجانب الموافقة على إنشاء ٢١ موقف وسوق أعلى المصارف المغطاة بقرى مركز زفتى.