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وزيرة الصحة : منظومة التغذية المدرسية مُصممة طبقًا للفئة العمرية وستوزع باستخدام الكارت الذكي

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وزيرة الصحة : منظومة التغذية المدرسية مُصممة طبقًا للفئة العمرية وستوزع باستخدام الكارت الذكي وزيرة الصحة : منظومة التغذية المدرسية مُصممة طبقًا للفئة العمرية وستوزع باستخدام الكارت الذكي

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، الثلاثاء؛ لمتابعة جهود تطوير «منظومة التغذية المدرسية» تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة «سايلو فودز»، ومسؤولي الوزارات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به ملف التغذية المدرسية من قبل الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، منوهًا إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة ما تم من إجراءات في هذا الصدد، والتعرف على المكونات الأساسية لهذه الوجبة وما بها من عناصر غذائية متكاملة تسهم في وقاية الطلاب من العديد من الأمراض كالأنيميا، والتقزم، وغير ذلك، تنفيذًا للتوجيهات المستمرة بضرورة توفير وجبة غذائية مدرسية صحية لطلاب المدارس.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الصحة عرضًا حول التغذية المدرسية، أشارت خلاله إلى قواعد تصميم وتوزيع الوجبة المدرسية، موضحة أنه يتم تصميم هذه الوجبات طبقاً للفئة العمرية وتحديد الإحتياجات اليومية للطلاب، وذلك اعتمادًا على المحددات الصحية لهم، ونتائج المبادرة الرئاسية الخاصة بعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال في المدارس، لافتة إلى وجود وجبات تصلح للأطفال الذين لم يتم الكشف عليهم وحديثي الدخول للمدارس، وأنه سيتم توزيع الوجبات على الطلاب باستخدام الكارت الذكي، والذي سيفعل بـ QR code المربوط بنتائج مبادرة 100 مليون صحة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدة وجود تنوع في أشكال الوجبات، بما يضمن الحفاظ على المحتوى التغذوي.

واستعرضت الوزيرة قائمة بتوزيع الوجبات المدرسية المقترحة بالتعاون مع شركة «سايلو فودز»، وما تتضمنه هذه الوجبات من عناصر غذائية متكاملة للطلاب طبقاً للحالة الصحية، وبما يضمن حصول النمو الجسماني والتطور العقلي الطبيعي لهم.

من جانبه، أشار وزير التربية والتعليم إلى ما لدى الوزارة من استراتيجية متكاملة حول التغذية المدرسية، وكذا ما يتعلق بالمواد والمناهج الدراسية المقترحات التي توضح أهمية التغذية الصحية السليمة لمختلف الأعمار.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بوضع صيغة نهائية لبرنامج التغذية المدرسية خلال أسبوعين حتى يتسنى البدء في الاستعداد لتنفيذه مع بداية العام الدراسي الجديد.

المصرى اليوم

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