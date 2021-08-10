أخبار عاجلة

لليوم الثالث.. استمرار فعاليات ملتقى لوجوس بوادي النطرون (صور) -
رئيس جامعة الأقصر يتفقد كلية الطب استعدادًا لجاهزيتها للعام الجامعي الجديد -
الأهلي في مهمة البحث عن ضحية جديدة أمام الجونة في الدوري الممتاز -
أوكرانيا تنفي تصريحات نائب وزير خارجيتها بشأن اختطاف طائرة تجلي مواطنين من كابول -
«حماية الشواطئ» توصي بترخيص 31 منشأة على سواحل البحرين المتوسط والأحمر (صور) -
«تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في مسابقة المرشدات بـ3 إدارات (صور) -
أول تعليق من وزير التنمية المحلية: تقييم تجارب بدء تطبيق قانون انتظار المركبات -
مايكروسوفت تعترف بتسريب بيانات 38 مليون شخص من بينهم سجلات المطعمين من "كورونا" -
فيديو مخيف.. مقتل امرأة إسرائيلية بطريقة غريبة -
منى زكي تكشف سر جديد عن أحمد حلمي: كنت بشوفه بايخ ودمه تقيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اشتراط حصول العاملين في منافذ البيع لنشاط الذهب والمجوهرات على رخصة عمل مهنية

Print
اشتراط حصول العاملين في منافذ البيع لنشاط الذهب والمجوهرات على رخصة عمل مهنية اشتراط حصول العاملين في منافذ البيع لنشاط الذهب والمجوهرات على رخصة عمل مهنية
بموجب قرار صادر عن وزير الموارد البشرية.. في إطار الجهود الرامية لتنظيم سوق العمل

اشتراط حصول العاملين في منافذ البيع لنشاط الذهب والمجوهرات على رخصة عمل مهنية

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي باشتراط حصول العاملين في منافذ البيع لنشاط الذهب والمجوهرات على رخصة عمل مهنية وفق عدد من الضوابط.

وبحسب ما جاء في القرار ستكون شروط رخصة العمل المهنية في هذا القطاع وصلاحيتها وفق ما يلي: أن يكون العامل سعودي الجنسية، وأن يكون من ذوي الكفاءات المهنية للعمل في هذا النشاط وفق الضوابط المحددة في النماذج المعلنة في موقع الوزارة الإلكتروني، وخلوّ سجل العامل من القضايا الأمنية، إضافة إلى أن مدة صلاحية الرخصة سنة واحده قابلة للتجديد.

ويهدف القرار إلى تحسين بيئة العمل في قطاع الذهب والمجوهرات، ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع واستقرارهم.

وتضمن منح مهلة ستة أشهر من تاريخ نشره عبر موقع الوزارة الإلكتروني قبل موعد سريانه.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل، التي تهدف في مجملها إلى تطوير السوق وتحسين بيئته وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مايكروسوفت تعترف بتسريب بيانات 38 مليون شخص من بينهم سجلات المطعمين من "كورونا"

مايكروسوفت تعترف بتسريب بيانات 38 مليون شخص من بينهم سجلات المطعمين من "كورونا"

فيديو مخيف.. مقتل امرأة إسرائيلية بطريقة غريبة

فيديو مخيف.. مقتل امرأة إسرائيلية بطريقة غريبة

مناقشة سير العمل في مشاريع اليمن المموّلة من مجلس التعاون

مناقشة سير العمل في مشاريع اليمن المموّلة من مجلس التعاون

مكة.. إغلاق وتغريم مستودع مخالف في نطاق بلدية الغزة

مكة.. إغلاق وتغريم مستودع مخالف في نطاق بلدية الغزة