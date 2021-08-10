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لليوم الثالث.. استمرار فعاليات ملتقى لوجوس بوادي النطرون (صور)
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:59 صباحاً
رئيس جامعة الأقصر يتفقد كلية الطب استعدادًا لجاهزيتها للعام الجامعي الجديد
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:59 صباحاً
الأهلي في مهمة البحث عن ضحية جديدة أمام الجونة في الدوري الممتاز
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:58 صباحاً
أوكرانيا تنفي تصريحات نائب وزير خارجيتها بشأن اختطاف طائرة تجلي مواطنين من كابول
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:58 صباحاً
«حماية الشواطئ» توصي بترخيص 31 منشأة على سواحل البحرين المتوسط والأحمر (صور)
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:58 صباحاً
«تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في مسابقة المرشدات بـ3 إدارات (صور)
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:58 صباحاً
أول تعليق من وزير التنمية المحلية: تقييم تجارب بدء تطبيق قانون انتظار المركبات
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:58 صباحاً
مايكروسوفت تعترف بتسريب بيانات 38 مليون شخص من بينهم سجلات المطعمين من "كورونا"
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:50 صباحاً
فيديو مخيف.. مقتل امرأة إسرائيلية بطريقة غريبة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:50 صباحاً
منى زكي تكشف سر جديد عن أحمد حلمي: كنت بشوفه بايخ ودمه تقيل
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:49 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
ميسي يصل باريس تمهيدا لانضمامه إلى سان جيرمان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:48 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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