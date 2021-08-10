أخبار عاجلة

مايكروسوفت تعترف بتسريب بيانات 38 مليون شخص من بينهم سجلات المطعمين من "كورونا" -
فيديو مخيف.. مقتل امرأة إسرائيلية بطريقة غريبة -
منى زكي تكشف سر جديد عن أحمد حلمي: كنت بشوفه بايخ ودمه تقيل -
«المالية»: مصر تدخل سوق «الصكوك السيادية» النصف الثاني من العام المالي الجاري -
ميسى يقود باريس سان جيرمان أمام ريمس في الظهور الأول للبرغوث بقميص الفريق الباريسى -
مصر تصطدم بالسودان في افتتاح كأس العرب لكرة القدم للسيدات -
تراجع طفيف بسبب لقاح كورونا .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 -
مناقشة سير العمل في مشاريع اليمن المموّلة من مجلس التعاون -
اجتماع بـ«مياه المنيا» لمتابعة مشروعات «حياه كريمة» -
تجديد تصاريح عمال الزراعة وعائلاتهم وإعفاؤهم من غرامات السنوات السابقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ سوهاج يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقريتى كوم بدار والزوك الغربية

Print
محافظ سوهاج يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقريتى كوم بدار والزوك الغربية محافظ سوهاج يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقريتى كوم بدار والزوك الغربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد، اليوم، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال تنفيذ عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بقريتى «كوم بدار»، و«الزوك الغربية» بمركز المنشاة.

وقال المحافظ، إن جولته التي رافقه فيها ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة، وسيد أبوعقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، جاءت في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة، وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات وتذليل أي عقبات أمامها، لافتا إلى أن جولته شملت تفقد أعمال شبكات الإنحدار لمشروع الصرف الصحي بقرية «كوم بدار» والذي يخدم 20 ألف نسمة بالقرية والنجوع التابعة لها، ومجمع الخدمات الحكومية بقرية «الزوك الغربية»، والذي يشمل إنشاء مبنى مجمع خدمات للمواطنين، ووحدة صحية سيتم إنشاؤها وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى مجلس قروي الزوك، ومدرسة رسمية للغات، ومكتب بريد، ومركز للشباب، ويخدم المشروع 147 ألف نسمة بالقرية والقرى التابعة لها.

ووجه محافظ سوهاج، بالإلتزام بأعلى معايير الجودة أثناء تنفيذ مشروعات المبادرة، والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد للإنتهاء من تلك المشروعات، والتي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، مشددا على ضرورة وصول خدمات هذة المشروعات لجميع الأهالي خاصة بالنجوع والتوابع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لليوم الثالث.. استمرار فعاليات ملتقى لوجوس بوادي النطرون (صور)

لليوم الثالث.. استمرار فعاليات ملتقى لوجوس بوادي النطرون (صور)

رئيس جامعة الأقصر يتفقد كلية الطب استعدادًا لجاهزيتها للعام الجامعي الجديد

رئيس جامعة الأقصر يتفقد كلية الطب استعدادًا لجاهزيتها للعام الجامعي الجديد

الأهلي في مهمة البحث عن ضحية جديدة أمام الجونة في الدوري الممتاز

الأهلي في مهمة البحث عن ضحية جديدة أمام الجونة في الدوري الممتاز

أوكرانيا تنفي تصريحات نائب وزير خارجيتها بشأن اختطاف طائرة تجلي مواطنين من كابول

أوكرانيا تنفي تصريحات نائب وزير خارجيتها بشأن اختطاف طائرة تجلي مواطنين من كابول