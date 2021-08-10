محافظ سوهاج يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقريتى كوم بدار والزوك الغربية

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تفقد، اليوم، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال تنفيذ عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بقريتى «كوم بدار»، و«الزوك الغربية» بمركز المنشاة.

وقال المحافظ، إن جولته التي رافقه فيها ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة، وسيد أبوعقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، جاءت في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة، وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات وتذليل أي عقبات أمامها، لافتا إلى أن جولته شملت تفقد أعمال شبكات الإنحدار لمشروع الصرف الصحي بقرية «كوم بدار» والذي يخدم 20 ألف نسمة بالقرية والنجوع التابعة لها، ومجمع الخدمات الحكومية بقرية «الزوك الغربية»، والذي يشمل إنشاء مبنى مجمع خدمات للمواطنين، ووحدة صحية سيتم إنشاؤها وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى مجلس قروي الزوك، ومدرسة رسمية للغات، ومكتب بريد، ومركز للشباب، ويخدم المشروع 147 ألف نسمة بالقرية والقرى التابعة لها.

ووجه محافظ سوهاج، بالإلتزام بأعلى معايير الجودة أثناء تنفيذ مشروعات المبادرة، والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد للإنتهاء من تلك المشروعات، والتي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، مشددا على ضرورة وصول خدمات هذة المشروعات لجميع الأهالي خاصة بالنجوع والتوابع.