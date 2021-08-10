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أولمبياد طوكيو 2020 تُعرّض «باربي» للانتقادات (تعرف على السبب)

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أولمبياد طوكيو 2020 تُعرّض «باربي» للانتقادات (تعرف على السبب) أولمبياد طوكيو 2020 تُعرّض «باربي» للانتقادات (تعرف على السبب)

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تعرضت شركة الألعاب الشهيرة «ماتيل»، المنتجة لدمى «باربي»، أحد أشهر دمى الأزياء في العالم، لحملة انتقادات واسعة النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية؛ لتجاهلها عرضها دمى آسيوية في مجموعتها المخصصة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وبحسب «سي إن إن» الأميركية، الثلاثاء، فقد تعاونت شركة الألعاب الشهيرة «ماتيل»، المنتجة لدمى باربي، مع اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي أولمبياد طوكيو 2020 لإطلاق مجموعة جديدة من الدمى في فبراير (شباط) 2020 مصممة خصيصاً لدورة الألعاب الأولمبية.

وتتضمن المجموعة خمس دمى تعكس الرياضات الخمس الجديدة التي تمت إضافتها إلى البرنامج الأولمبي هذا العام وهي البيسبول، والتسلق، والكاراتيه، والتزلج على الألواح، وركوب الأمواج. إلا أن رواد مواقع التواصل لاحظوا عدم وجود باربي آسيوية ضمن المجموعة الجديدة، الأمر الذي أثار دهشتهم وغضبهم، حيث عبر الكثيرون عن خيبة أملهم في شركة «ماتيل»، قائلين إن هذا التجاهل للآسيويين، سواء كان مقصودا أو غير مقصود، غير مقبول على الإطلاق.

وتساءل العديد من المستخدمين أيضاً كيف يمكن لشركة «ماتيل» أن تنسى إدراج باربي آسيوية في الدمى المخصصة لألعاب يتم استضافتها في مدينة آسيوية (طوكيو). ولم ترد شركة «ماتيل» بعد على طلب «سي إن إن» للتعليق على الأمر.

المصرى اليوم

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