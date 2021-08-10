الغندور يكشف تضارب لائحتي الاتحاد الافريقي والمصري فى تحديد فرق البطولات الافريقية..صورة

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كشف الإعلامى خالد الغندور، عن تضارب بين لائحة الاتحاد الافريقي لكرة القدم ولائحة الاتحاد المصرى لكرة القدم، بخصوص تحديد الفرق المشاركة في البطولات الافريقية النسخة المقبلة.

ونشر خالد الغندور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، جزء من لائحة الاتحاد الافريقي يوضح خلاله ان «كاف» قرر في لائحته بالنسبة للدول التي لم تنتهى مسابقتها المحلية واستمرت حتى موعد ارسال قوائم الأندية المشاركة في البطولات الافريقية، انه يعتمد مشاركة الفرق المشاركة من النسخ الماضية لدورى الابطال والكونفدرالية، وهو عكس ما خرج من الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات الماضية، وهو ما تم ترويجه ان الاتحاد الافريقي طلب اسماء الفرق الأربعة المشاركة في البطولات القارية قبل يوم 13 اغسطس الجاري، وهو ما ترتب عليه قرار الاتحاد المصرى بإرسال ترتيب الجدول الحالى حتى التاريخ المحدد.

وقال خالد الغندور على «فيس بوك» مصحوبا بنص لائحة «كاف»، «لائحة الكاف بتقول لو الموسم لم ينتهي الفرق التي مثلت البلد الموسم الماضي هي التي تشترك طيب هنا السؤال هو احمد مجاهد جاب الكلام ده من انهي لائحة».