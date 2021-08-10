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سمية الخشاب للشباب: «البسوا مايوه شرعي وأنتم نازلين البحر عشان ما نتحرش بيكم»

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سمية الخشاب للشباب: «البسوا مايوه شرعي وأنتم نازلين البحر عشان ما نتحرش بيكم» سمية الخشاب للشباب: «البسوا مايوه شرعي وأنتم نازلين البحر عشان ما نتحرش بيكم»

سجلت الفنانة سمية الخشاب اعتراضها على تبريرات البعض حول أن السبب وراء انتشار بالنساء والفتيات هو ملابسهن.

وقالت «الخشاب» في تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الثلاثاء، إن «أي حد بيحط مبرر للتحرش إن اللبس السبب عايزاك يا جميل أنت وهو تلبسوا مايوه شرعي وأنتم نازلين البحر في الساحل.. عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا.. وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم».

و طرحت سمية الخشاب مؤخرا مهرجان «أوعدك» الذي غنت فيه مع عمر كمال، وهو من إنتاجها، وحقق 10 ملايين مشاهدة عبر YouTube كذلك شاركت في رمضان 2021 في مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان وعبير صبري ورياض الخولي وهبة مجدي وسيد رجب ومن إخراج محمد سلامة.

المصرى اليوم

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