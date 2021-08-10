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مايكروسوفت تعترف بتسريب بيانات 38 مليون شخص من بينهم سجلات المطعمين من "كورونا"
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:50 صباحاً
فيديو مخيف.. مقتل امرأة إسرائيلية بطريقة غريبة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:50 صباحاً
منى زكي تكشف سر جديد عن أحمد حلمي: كنت بشوفه بايخ ودمه تقيل
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:49 صباحاً
«المالية»: مصر تدخل سوق «الصكوك السيادية» النصف الثاني من العام المالي الجاري
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:44 صباحاً
ميسى يقود باريس سان جيرمان أمام ريمس في الظهور الأول للبرغوث بقميص الفريق الباريسى
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:44 صباحاً
مصر تصطدم بالسودان في افتتاح كأس العرب لكرة القدم للسيدات
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:44 صباحاً
تراجع طفيف بسبب لقاح كورونا .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:44 صباحاً
مناقشة سير العمل في مشاريع اليمن المموّلة من مجلس التعاون
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:36 صباحاً
اجتماع بـ«مياه المنيا» لمتابعة مشروعات «حياه كريمة»
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:30 صباحاً
تجديد تصاريح عمال الزراعة وعائلاتهم وإعفاؤهم من غرامات السنوات السابقة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:24 صباحاً
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فيديو
فيديو اليوم السابع
جيانا فاروق بطلة الأولمبيات المصرية البطولة ظلمتنى لكن بلدى أنصفتنى
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:37 مساءً
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