«زي النهارده».. قمة طارئة تدين الغزو العراقي للكويت في 10 أغسطس 1990

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كان مؤتمر القمة العربى الثالث والعشرين في مصر هو الثامن بين المؤتمرات غير العادية، وقد جاء تحت ظرف عربى طارئ وحرج وهو الغزو العراقى للكويت وقد عقد في التاسع من أغسطس 1990 واستمر ليومين وأعلن عن موقف الأغلبية من الدول العربية من الغزو كما أعلن عن قراراته في اليوم التالى «زي النهارده» فى 10أغسطس 1990 فأدان العدوان العراقى على دولة الكويت ورفض نتائجه وأكد سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية وشجب التهديدات العراقية لدول الخليج العربى والتضامن معها والاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربى الأخرى بنقل قوات عربية لمساندتها وكانت قطاعات كبيرة من الجيش العراقى قد توغلت في الكويت يوم 2 أغسطس 1990 وسيطرت على المرافق الأساسية ومنها البلاط الأميرى والإذاعة والتليفزيون وارتكبت أعمال نهب وفظائع إنسانية، ونصب العراق حكومة صورية برئاسة علاء حسين بزعم دعمها لانقلاب كويتى واعتبرت الكويت المحافظة التاسعةعشرة للعراق.

وبعد ساعات من الاجتياح العراقى للكويت طالبت الكويت والولايات المتحدةبعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن وصدرقرار مجلس الأمن رقم 660 بشجب الاجتياح وطالب بانسحاب العراق من الكويت ثم جاءت القمة الطارئة للجامعة العربية بغية اتخاذ قرارات تحدد موقف العرب من الغزوالعراقى ورغم صدور سلسلة من قرارات مجلس الأمن والجامعة العربية إلا أن مواقف الدول العربيةكانت متباينة فقد أعلن الأردن واليمن رسميًا تأييدهما للعراق فيما تحفظت الجزائر وتونس ومنظمة التحرير الفلسطينية وموريتانيا والسودان وليبيا وساند الكويت كل من السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان ومصر وسوريا والمغرب.