تكريم أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم الحاصلين على دورة محو الأمية (صور)

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كرّم الدكتور محمد سعيد أبوالغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الثلاثاء، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين على الدورة التدريبية (TOT) في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

وأكد «أبوالغار» أن تنظيم هذه الدورة جاء في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة الفيوم لمواجهة المشكلات المجتمعية وخاصة مشكلة الأمية، كما أثنى على التعاون الجاد والمثمر بين مركز الخدمة العامة التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وعلى رأسه الدكتور أحمد سليم، مدير المركز وبين مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، في تنظيم تلك الدورة.

وأشار إلى أنه تم تأهيل عدد (٣٠) من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من كليات الخدمة الاجتماعية والآداب والآثار والزراعة؛ بهدف المساهمة في توفير مدربين معتمدين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.