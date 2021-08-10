تشكيل الجهاز الفني لمنتخب كرة القدم بالقليوبية لمواجهة «الجيزة» ٢٥ أغسطس

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عقد مجلس إدارة منطقة القليوبية لكرة القدم، الثلاثاء، اجتماعا برئاسة الكابتن وحيد خلوى رئيس المنطقة وبحضور الكابتن محمد طه نائب رئيس المنطقة والكابتن محمد السكران المدير التنفيذي للمنطقة لمناقشة الاستعدادات النهائية لدورى منتخبات المناطق.

وشهد الاجتماع تشكيل الجهاز الفني لمنتخب القليوبية الذي يواجه منتخب «الجيزة» يوم ٢٥ أغسطس الجارى على ملعب العبور.

قال الكابتن وحيد خلوى رئيس منطقة القليوبية لكرة القدم أن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب القليوبية يتكون من كل من الكابتن ابراهيم هيكل المشرف الفنى العام وسعيد مدبولى مديرا فنيا للفريق ومحمد خطاب مدرب عام ومحمد شعراوى مدرب وسيد المأمور مدربا لحراس المرمى وأحمد الجمل مدير ادارى وأحمد هدهود مدير مالى واشراف إدارة عام للكابتن محمد السكران والذى أشار إلى أن محافظة القليوبية تستعد لمباريات منتخبات المناطق حيث أوقعت القرعة القليوبية والقاهرة والجيزة في مجموعة وواحدة تقام مبارياتها بنظام خروج المغلوب وقد جنبت القرعة منتخب القاهرة من أداء المباراة الأولى يوم ٢٥/٨ الجارى.

وأشار الكابتن محمد طه نائب رئيس المنطقة إلى أنه تم تشكيل الفريق من افضل اللاعبين باندية محافظة القليوبية ومن أبناء المحافظة الذين يلعبون في الأندية الأخرى وذلك تحت إشراف الاتحاد المصري لكرة القدم.

في سياق متصل، تستعد منطقة القليوبية لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ حيث سيتم إرسال التعليمات الخاصة بالقيد وقواعد القيد الخاصة بالأندية حين ورودها من الاتحاد المصري لكرة القدم محددا بها مواعيد تسليم القائمة الاولى والقائمة الثانية.