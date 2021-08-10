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نائب: «حياة كريمة» تؤسس لقرى وريف رقمي وتكنولوجي في

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نائب: «حياة كريمة» تؤسس لقرى وريف رقمي وتكنولوجي في مصر نائب: «حياة كريمة» تؤسس لقرى وريف رقمي وتكنولوجي في

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قال النائب شريف الوردانى عضو مجلس النواب أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ليس هدفها تحقيق التنمية الشاملة بالقرى والريف المصرى ولكنها تؤسس لقرى وريف حديث ورقمى وتكنولوجى في يتمشى مع ماحدث من ثورة تكنولوجية عالمية مشيداً بحرص على الاسراع في خطوات تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية للاتصالات لإنشاء ألياف ضوئية لقرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

و اضاف «الوردانى» في بيان له اليوم الثلاثاء أنه سيتم تنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات والمشروعات التي تشمل جوانب مختلفة صحية، واجتماعية ومعيشية، في مجالات تطوير البنية الأساسية، ومنها مشروع توصيل شبكات الاتصالات الأرضية لقرى عدد 52 مركزًا .

و اشار إلى أهمية مشروع توصيل شبكات الألياف الضوئية تمهيدًا للاعتماد على تلك الشبكات في المستقبل، لتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات المختلفة، وخدمات مصر الرقمية، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة» في المرحلة الأولى، وبما يضمن سرعة معدلات التنفيذ حسب الخطط المحددة.

و لفت إلى الاهمية القصوى لدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المساهمة في تنفيذ هذه المبادرة خاصة في ظل ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.

يذكر أن التكلفة التقديرية الكلية لتنفيذ مشروعات شبكات الألياف الضوئية للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» والموزعة على عدد 52 مركز يستفيد منها مليون مبنى في القرى المستهدفة تبلغ التكلفة 5.845 مليار جنيه مصري وتقوم بتنفيذها الشركة المصرية للاتصالات تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك خلال 18 شهرا.

المصرى اليوم

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