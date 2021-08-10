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يتجه العالم في الآونة الأخيرة إلى تقليل معدلات الاستهلاك عبر إعادة تدوير المخلفات في محاولة لمواجهة أزمة التغيرات المناخية، وفي السياق ذاته أعلنت شركة الطيران البريطانية «إيزي جيت» عن ابتكارها زيًا جديدًا لطواقم الضيافة الخاصة بالمقصورة والطيارين مصنوعًا من البلاستيك المعاد تدويره بواقع 45 عبوة بلاستيكية لكل زي.

لحماية البيئة: شركة طيران بريطانية تصنع أزياء طواقمها من البلاستيك المعاد تدويره

وتتجه بريطانيا نحو الصناعات النظيفة بالتماشي مع استراتيجية مواجهة التغيرات المناخية في البلاد، وحسبما أوردته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، من المتوقع إعادة تدوير ما يصل إلى نصف مليون عبوة بلاستيكية سنويًا لاستغلالها في صناعة الملابس.

وحسبما نقلته صحيفة «ديلي ميل» عن شركة «إيزي جيت»، فإن الخامات الجديدة المستخلصة من إعادة تدوير البلاستيك والتي يتم تحويلها لمادة صديقة للبيئة عبر تقنيات صناعية متطورة، ستحل محل النسيج الصناعي المستخدم للزي الرسمي لطواقم العاملين بالشركة في إطار إبرامها عقدا مدته خمس سنوات، مما يعني أن الشركة ستعيد تدوير ما يصل إلى 2.7 مليون عبوة بلاستيكية لاستخدامها في زي طواقمها، بدلًا من إلقائها في مكبات النفايات أو التخلص منها في البحار والمحيطات، مما سيسهم بإيجابية في حماية البيئة.

لحماية البيئة: شركة طيران بريطانية تصنع أزياء طواقمها من البلاستيك المعاد تدويره

وتضيف شركة «إيزي جيت» أن البصمة الكربونية للمواد المستخدمة في صناعة الزي الرسمي لطواقمها عبر إعادة تدوير البلاستيك أقل بنسبة 75% عن البوليستر المستخدم حاليًا في صناعة الملابس التي يرتديها موظفو الخطوط الجوية الأخرى، وهو توجه يؤدي إلى تراجع الانبعاثات الكربونية التي تضر بالبيئة.

وفي السياق ذاته ولمساعدة البيئة وتخليصها من أضرار النفايات البلاستيكية، استبدلت الشركة شرائط الياقات البلاستيكية للزي الخاص بطواقمها بأخرى من الورق المقوى القابل لإعادة التدوير، فضلًا عن استخدام بطاقات أسماء مصنوعة من الكرتون المقوى القابل لإعادة التدوير.

ولنشر هذه الثقافة الصديقة للبيئة، والحد من الاستهلاك المضر بالبيئة، خصصت الشركة البريطانية خصمًا بقيمة 50% للركاب الذين يجلبون وجباتهم ومشروباتهم في أوعية أكثر استدامة يجلبونها لتكون قابلة لإعادة الاستخدام.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن تينا ميلتون، مديرة خدمات المقصورة بشركة الطيران البريطانية «إيزي جيت» إن الشركة تقوم بكل ما في وسعها لمساعدة البيئة عبر المساهمة في تقليل الانبعاثات والنفايات، والدفع نحو مفاهيم الاستدامة. وتواصل شركة «إيزي جيت» جهودها بالتعاون مع شركات Wright Electric وAirbus، لتطوير طائرات عديمة الانبعاثات الكربونية.