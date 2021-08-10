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تعرف على توصيات مجلس الشيوخ للحكومة في مجال الاتصالات

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تعرف على توصيات مجلس الشيوخ للحكومة في مجال الاتصالات تعرف على توصيات مجلس الشيوخ للحكومة في مجال الاتصالات

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اوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بعدد من التوصيات خاصة بقطاع الاتصالات والواردة في مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي وافق عليها المجلس. وشملت التوصيات ضرورة ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتحقيق التحول الرقمى، وجاءت ابرز التوصيات كالتالى:

1- توصى اللجنة بضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوى الذي يخدم كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في الدولة.

2 – رغم وجود إنجازات كبيرة شهدها القطاع من ناحية التوسع في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن مازالت هناك مشكلة كبيرة في جودة الخدمات المقدمة، فأوصت اللجنة بضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتمكين القطاعات المختلفة من تحقيق خططها في التحول الرقمي

3- اشارت اللجنة إلى عزم على ضخ استثمارات كحزم تحفيزية لتحريك الاستثمار بخطى متوازنة وثابتة، وتوصى اللجنة بزيادة عدد الحاضنات التكنولوجية وعدد الشركات المحتضنة، حيث كان من المستهدف في برنامج الحكومة الوصول إلى 30 حاضنة في عام 2021/2022

المصرى اليوم

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