بـ«سكين ومقص».. شقيقان يقتلان زوج اختهما بسوهاج (تعرف على السبب)

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أنهى شقيقان، الثلاثاء، حياة زوج شقيقتهما بدائرة مركز المراغة في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول عنتر. م. خ «34 سنة- عامل» ويقيم بدائرة المركز إلى المستشفى جثة هامدة إثر إصابته بجرح قطعي بالفخذ الأيمن وجروح وكدمات متفرقة بالجسم إدعاء تعدي من آخرين.

انتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص وأقوال شقيقه خلف. م. خ «31 سنة- عامل»، أن وراء الواقعه زوجة المتوفي إيمان. هـ. أ «31 سنة- ربة منزل»، وشقيقيها رمضان. هـ «27 سنة- عامل»، وصابر. هـ «47 سنة- عامل» ويقيمون بذات الناحية.

وأكدت تحريات المباحث بإشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، قيام الثاني والثالث بالتعدي على المجني عليه بالضرب بأسلحة بيضاء «سكين ومقص» كانت بحوزتهما مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، بتحريض من الأولي بسبب خلافات زوجيه.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تمكنت قوة من مباحث مركز المراغة، برئاسة محمد عبدالسلام رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهمين والأدوات المستخدمة بإرشادهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.