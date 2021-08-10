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تجديد حبس الأب المتهم بقتل ابنته الرضيعة في أوسيم 15 يومًا

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تجديد حبس الأب المتهم بقتل ابنته الرضيعة في أوسيم 15 يومًا تجديد حبس الأب المتهم بقتل ابنته الرضيعة في أوسيم 15 يومًا

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جدّد قاضي المعارضات بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بقتل طفلته الرضيعة بوضع مبيد حشري لها في «الببرونة» داخل مسكنها في منطقة أوسيم، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وشهدت الطفلة «جومانة»- 5 سنوات، أمام النيابة العامة، أن «أحباب»- 9 أشهر، المجني عليها، هي شقيقتها من ناحية الأب، وحين استيقظت من نومها يوم الواقعة وجدت أباها يخنق الرضيعة بـ«مخدة» وتركها أسفل الدولاب.

وتبين من التحقيقات أن الأب وضع مبيدًا حشريًا في «الببرونة» للطفلة مع لبن صناعي، فلفظت أنفاسها.

وقالت أم الطفلة «أحباب»، للنيابة، إن زوجها يتعاطى مواد مخدرة، ودائم التعدي على الطفلة الرضيعة، بسبب بكائها.

وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة الطفلة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

البداية، عندما تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغًا بمقتل طفلة تبلغ من العمر ٩ أشهر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الأب وراء ارتكاب الجريمة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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