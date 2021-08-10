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تعرّف على أشهر جزر التي سمّيت باسم "تاجر اللؤلؤ".. هنا التفاصيل

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تعرّف على أشهر جزر السعودية التي سمّيت باسم "تاجر اللؤلؤ".. هنا التفاصيل تعرّف على أشهر جزر التي سمّيت باسم "تاجر اللؤلؤ".. هنا التفاصيل
بها مطار وسكان

تعرّف على أشهر جزر السعودية التي سمّيت باسم

يقدّر عدد الجزر في الخليج العربي بحوالي 150 جزيرة تمثّل نحو 11% من مجموع الجزر السعودية، وأكبر هذه الجزر هي جزيرة "أبو علي"؛ وهي من الجزر المتنوعة في طبيعتها ويهوي إليها عشاق الغوص والصيد.

اكتسب موقعها في الشمال الغربي من الجبيل أهمية كبرى؛ حيث اشتهرت قديمًا بمغاصات اللؤلؤ التي تحيط بها، وفي الوقت الحاضر تعدّ من أهم حقول النفط بالمملكة، وتمتدّ 12 ميلًا من الشرق إلى الغرب.

وهي إحدى الجزر المأهولة بالسكان، وتمتاز جزيرة أبو علي بالطبيعة الخلابة والأجواء الرائعة، وتحيط بها جزر الباطنة والقرمة وجنة والمسلمية والجريد والضغينة وكران وحرقوص، التي تعد من أهم الجزر السعودية التي تحتوي على أنواع كبيرة من الطيور والسلاحف في الخليج العربي.

ويقام على أرض الجزيرة الكثير من المشاريع الاقتصادية؛ منها مشروع المزارع السمكية، كما تم إنشاء مشروع محمية بيئية لأشجار القرم في منطقة رأس تنورة التي تعتبر من المشاريع الأولى في حماية الغابات، وغرس فيها أكثر من مليون شجرة قرم، وكذلك زراعة الآلاف من أشجار المانجروف في محافظة الجبيل في الجزيرة، والتي تعتبر غذاء لكثير من الطيور والحيوانات البرية.

ويذكر العديد من رواد المنطقة أن اسم "أبو علي" أطلق عليها من عشرات السنين؛ حيث عرفت باسم كبير الصيادين في ذلك الوقت؛ حيث كان الصيد هو الحرفة السائدة من عشرات السنين في المنطقة الشرقية والجبيل، وكان "أبو علي" يملك العديد من قوارب الصيد ومغاصات اللؤلؤ التي تحيط بالجزيرة؛ لذلك عرفت باسمه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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