تقرير حقوقي يحذر من النزاع المسلح بتيجراي: «مجاعة وتهجير وعنف وجرائم جماعية»

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حذر تقرير حقوقي من أن النزاع المسلح أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في إقليم تيجراي حيث يعاني السكان المدنيون من التداعيات الوخيمة والسيئة للصراع الذي لا يظهر بوادر للتراجع، كما استمرت الأعمال العدائية التي تشارك فيها أطراف متعددة وذلك بعد 8 أشهر من اندلاع الصراع في تيجراي بما في ذلك الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية وغيرها من المتحاربين والميليشيات الأجنبية في تفاقم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين.

وأكد التقرير الذي أصدرته وحدة الدراسات الإفريقية «بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تقريراً حول (أزمة تيجراي الإنسانية والإستجابة الدولية ) أن الظروف المتقلبة وغير الآمنة أدت إلى إضعاف قدرة السكان على الوصول إلى المساعدات والخدمات الصحية الإنسانية.

وأوضح التقرير أيضا ً أن الصراع قد أدى إلى وجود مجاعة وتهجير وعنف وجرائم جماعية. وتواجه منطقة إقليم تيجراي أسوأ أزمة جوع في العالم منذ مجاعة الصومال في عام 2011 حيث ترتكب القوات الفيدرالية الإثيوبية، وقوات أمهرة الإقليمية، وتحالف القوات الإريترية عمداً، جرائم تجويع على نطاق واسع كما أن الجنود الإريتريون متهمون بتركهم المدنيين في حالة من الجوع .

وإزاء ذلك يعانى المدنيون من من انعدام الأمن الغذائي، كما تفتقر بعض المناطق إلى الضروريات الغذائية. كما أدى تصعيد النزاع إلى أزمة لاجئين ونزوح، حيث يعبر مئات الإثيوبيين الحدود بحثًا عن الأمان والغذاء والمساعدات الإنسانية، بينما يقوم العديد من الأشخاص الآخرين بتحويل المدارس والمرافق المدمرة إلى ملاجئ لهم.

وأوضح التقرير أن المدارس الابتدائية والثانوية في البلدات والمدن في جميع أنحاء منطقة تيجراي بأكملها أصبحت مركزًا للنازحين، حيث وصلت أعداد النازحين إلى مئات الآلاف كما يواجه سكان تيجراي أيضًا عمليات إخلاء قسري من قبل القوات العسكرية والمتحاربين. وفي الآونة الأخيرة في غرب تيجراي طرد عشرات الآلاف من الأشخاص قسرا من قبل مليشيات الأمهرة، كما عبر الإثيوبيين الحدود إلى السودان حيث لجأ أكثر من 60 ألف لاجئ إلى السودان .

وأشار التقرير إلى أن الأشخاص في تيجراي يعانون من العنف الجنسي والتطهير العرقي والاغتصاب على نطاق واسع، حيث تغض الحكومة الإثيوبية الطرف عن مثل هذه الانتهاكات.

كما تفاقمت الأزمة الصحية في الإقليم وأدت الصراعات المسلحة إلى عدم الحصول على الرعاية الصحية المناسبة. حيث أنه ما يقرب من (70%)من المرافق الصحية في منطقة تيجراي الشمالية المتضررة من النزاع في إثيوبيا قد تعرضت للتخريب ونُهبت المعدات بها

أوضح التقرير أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها وكالات الإغاثة غير قادرة على الوصول إلى أجزاء كبيرة من المناطق المتضررة في تيجراي. حيث أنه حتى أبريل 2021، كانت هناك (22) منظمة فقط بما في ذلك (10) منظمات غير حكومية دولية و(3) منظمات غير حكومية وطنية و(5) وكالات تابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكيانان مانحة تعمل داخل تيغراي.

وأكد التقرير على أنه يجب على المجتمع الدولي القيام باستجابة فعالة وسريعة لإنقاذ الأشخاص ودعم وكالات الإغاثة للوصول إلى المناطق التي يتعذر الوصول إليها. كما أن الوساطة الفورية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ضرورية لتفادي الوضع الكارثي ووقف القتال وإنقاذ ملايين الأرواح.