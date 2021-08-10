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زراعة المنوفية : ضبط مبيدات ومخصبات زراعية غير مصرح بتداولها ومحظور بيعها بالأسواق

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زراعة المنوفية : ضبط مبيدات ومخصبات زراعية غير مصرح بتداولها ومحظور بيعها بالأسواق زراعة المنوفية : ضبط مبيدات ومخصبات زراعية غير مصرح بتداولها ومحظور بيعها بالأسواق

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صرح المهندس محمد التركاوي، مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، بشن حملة تفتيشية على محلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق مركز ومدينة منوف بالتنسيق مع إدارة وحماية المستهلك والإدارة الزراعية، أسفرت الحملة عن ضبط 65 عبوة مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها والإتجار فيها واستخدامها زراعياً لما تمثله من أضرار بيئية وصحية، هذا وقد تم تحرير محضر مخالفات بالمضبوطات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وعرضها على النيابة لاتخاذ اللازم حيالها.

يأتي هذا في إطار ما تقوم به مديرية الزراعة في ضبط سوق المبيدات والمخصبات الزراعية حفاظا على البيئة وصحة المواطن وسلامة الغذاء.

المصرى اليوم

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