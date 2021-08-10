بالصور.. التحقيق مع أطباء بمركز لقاح كورونا القناطر الخيرية لتغيبهم عن العمل

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قرر الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إحالة طبيب وصيادلة ومدخل بيانات بمركز لقاح سندبيس للتحقيق لتركهم العمل وكذلك إحالة المسئولين بالادارة الصحية في القناطر الخيرية للتحقيق للتقصير في المتابعة والإشراف على المنشآت الصحية

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد مراكز لقاح كورونا

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية مستشفيات ومراكز تطعيم لقاح كورونا المستجد في إطار المتابعة المستمرة وإنتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية للمرضي والتأكد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد مراكز لقاح كورونا

وتابع وكيل وزارة الصحة مستشفى القناطر الخيرية المركزي ومستشفى حميات قليوب وتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والحضانات والعناية المركزة وأطمئن على جميع الحالات بالمستشفى ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي.

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد مراكز لقاح كورونا

كما تم التأكد من تطبيق بروتوكول العلاج المخصص للحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا، ومتابعة جميع الحالات خصوصاً في فترات النوبتجيات والسهر ومراجعة شبكات الأكسجين والتأكد من توافر المخزون الكافي حرصاً منه على سلامة وصحة المواطنين، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وإرتدائهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد مراكز لقاح كورونا

كما تفقد وكيل الوزارة مراكز تطعيم لقاح كورونا في كل من الوحدة الصحية بسندبيس وسنديون وذلك لمتابعة الفرق الطبية الخاصة بتطعيم المواطنين، والتأكد من تواجد الفرق الطبية وجاهزيتها، لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، واتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والالتزام بقياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، والتأكد من عمل سلسلة التبريد بكفاءة، للحفاظ على اللقاح بدرجة الحرارة المناسبة له.