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تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بسوق العبور للجملة، ‏‎وجاءت أسعار الخضروات والفاكهة على النحو التالي:

ارتفعت سعر الطماطم ١٥ قرشاً لتترواح ما بين 2 إلى 3 جنيه، ويباع كيلو البطاطس من 3 إلى 6 جنيه، والبصل ما بين 1.5 إلى 3جنيه، أما والفاصوليا من 8 الي15 جنيه، والفلفل من2 إلى 4جنيه، والخيار من3 الي6جنيه، واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه، واستقرت الملوخية ما يتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

أما أسعار الفاكهة يتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ٨ من 4 إلى 6جنيه، والليمون من5 إلى 8جنيه للكيلو الواحد، والعنب من 7 إلى 10جنيه، والتفاح البلدي من12الي 18 جنيه للكيلو الواحد، بينما ارتفع سعر كيلو المانجو ما يقرب من ٢ جنيه ليتراوح ما بين 15 إلى 30 جنيه، واستقر الكانتالوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.