«شوشة» يبحث آلية تشغيل سوق الجملة بالعريش لخدمة التجار والمستهلكين

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أعلن الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه تقرر تشغيل سوق الجملة الجديد المطور بالعريش خلال أيام لخدمة التجار والمستهلكين.

وأكد المحافظ أثناء بحث ألية تشغيل السوق بحضور هشام الخولى نائب المحافظ، أسامة الغندور سكرتيرعام المحافظة، عبدالعال البدرى سكرتير عام مساعد المحافظة ورئيس مجلس ادارة السوق، ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، علاء الدين سمرى مدير عام التموين، أمانى رسلان مدير ادارة الاتحاد التعاونى، محمد عيد اللواء المدير التنفيذى للسوق إلى جانب مديرى المرور ومباحث التموين وشرطة المرافق.. على الانتهاء من انشاء السوق وافتتاحه بتكلفة أكثر من 168 مليون جنيها.. مشيرا إلى أن سوق الجملة بالعريش من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة على أرض سيناء، ويعد نقله نوعية في المحافظة.. حيث تم تصميمه ليكون على أحدث طراز وتم تجهيزه وتزويده بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة، وهو صورة حضارية للمحافظة مثل سوق العبور.. ومن المنتظر تشغيله الأسبوع القادم أو التالى .

وأعلن المحافظ أنه تم تحديد الفئات الرئيسية المستفيدة من السوق والحصول على محلات به، وسيتم تشغيله وفق منظومة تضمن نجاحه في تحقيق الهدف وتشمل جميع أنواع الخضر والفاكهة، وجارى اضافة تجارة الأسماك واللحوم لضمان عدم وجود أي تجار داخل مدينة العريش إلا تجار التجزئة في المناطق المصرح لهم بها .

ووجه المحافظ بضرورة ضبط العمل بالأسواق من خلال سوق الجملة والأسواق الفرعية عن طريق تكثيف الرقابة على مداخل المحافظة وتحديد دخول السلع بتصاريح محددة.. سواء إلى سوق الجملة أو أسواق التجزئة الفرعية داخل المدينة، وأن تكون هناك متابعة دورية على الأسواق .

وشدد المحافظ على عدم السماح بدخول عربات الكارو إلى السوق الجديد، وتنظيم الدخول إلى أسواق التجزئة.. مؤكدا على عدم السماح بأى عشوائية داخل سوق الجملة الجديد.

ومن جانبه.. أكد علاء الدين سمرى مدير عام التموين على تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة دخول التجار إلى سوق الجملة وباقى أسواق التجزئة خلف الموقف الجديد وبالمحاسنة والمسجد الرفاعى إلى جانب سوق الصعايدة وسوق الخميس.. بينما أشارت أمانى رسلان مدير ادارة الاتحاد التعاونى إلى أنه تم تسكين جميع التجار بالسوق الجديد، وفى انتظارة اشارة بدء التشغيل .

وحضر اللقاء كل من: المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الاسكان، الدكتور حسن البيك مدير عام الطب البيطرى، مدير عام المديرية المالية، وممثلى ادارة الشؤون القانونية وباقى الجهات المعنية .