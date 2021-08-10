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توجيه عام الرياضيات بشمال سيناء ينظم مبادرة « يلا نرجع نذاكر»

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توجيه عام الرياضيات بشمال سيناء ينظم مبادرة « يلا نرجع نذاكر» توجيه عام الرياضيات بشمال سيناء ينظم مبادرة « يلا نرجع نذاكر»

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نظم توجيه عام الرياضيات في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم، مبادرة «يلا نرجع نذاكر»، وذلك في مدرسة مصطفى حقي الإبتدائية بالعريش، بحضور حمزة رضوان، وكيل الوزارة، علاء السيد موجه عام الرياضيات بالمديرية.

وأشاد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء بالمبادرة، مطالبًا توجيه باقي المواد الدراسية بتنفيذ مبادرات مماثلة، حيث أنها في صالح الطلبة لتعويض الفترة الماضية بسبب ظروف كورونا.

وأضاف علاء السيد موجه عام الرياضيات بالمديرية بأن الهدف الرئيس من المبادرة هو تنمية مهارات الرياضيات وتعويض الفاقد التعليمي للطلاب مشيرا إلى انه تم اختيار المدارس بعناية بحيث تكون الاختيار في مدرسة واحدة في المنطقة السكنية الأكثر كثافة.

أشار السيد إلى أن المبادرة مستمرة حتي الاربعاء القادم في مدارس مصطفي حقي الابتدائية وأبوحنيفة الابتدائية واحمد عبدالعزيز الابتدائية.

المصرى اليوم

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