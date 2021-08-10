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تعرف على خطوات وإجراءات «التجارب السريرية» في القانون الجديد

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تعرف على خطوات وإجراءات «التجارب السريرية» في القانون الجديد تعرف على خطوات وإجراءات «التجارب السريرية» في القانون الجديد

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حدد قانون البحوث الطبية الاكلينيكية المعروف إعلاميًا بـ«التجارب السريرية» الصادر عن مجلس النواب، خطوات إجراء البحوث الطبية والاجراءات اللازمة لذلك.

ونصت المادة الخامسة من القانون على أن «يرسل المجلس الأعلى الأبحاث الطبية الإكلينيكية قبل موافقته النهائية عليها واعتمادها، وذلك إلى الجهة المعنية بالأمن القومى، لاستطلاع الرأى بغرض الحفاظ على الأمن القومى،وفقا للإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية».

كما نصت المادة السادسة على أن «يناط بالمجلس الأعلى للتجارب السريرية متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفة أي من أحكامه، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بهذه المخالفات فور إتصال علمه بوقوعها».

ونصت المادة السابعة على أن «تختص الجهات المعنية واللجان المؤسسية والجهات البحثية ومراكز التكافؤ الحيوي ومنظمات البحوث الطبية التعاقدية- كل فيما يخصه- بالتسجيل والمتابعة والتفتيش الميداني على البحوث الطبية مناط تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

كما حدد القانون المقصود بالعينات البشرية وتشمل جميع المواد البيولوجية ذات الأصل البشري، بما في ذلك الأعضاء والأنسجة وسوائل الجسم والأسنان والشعر والأظـافر وغيرهـا، وكـذلك الأنسـجة المسـتحدثة مـن خلايا تم عزلها من جسم الإنسان وأيضـا المـواد المسـتخرجة مـن الأحمــاض النووية والريبوزومات وغيرها.

وأشار إلى أن الجهة البحثية هي «الجهـة التـي جـرى فيهـا البحـث الطبـي والمسـجلة بـالوزارة المختصـة بالصـحة، وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

المصرى اليوم

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