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كيف تحفاظ النساء على طولهن مع التقدم في العمر؟ دراسة تكشف سر الوصفة

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كيف تحفاظ النساء على طولهن مع التقدم في العمر؟ دراسة تكشف سر الوصفة كيف تحفاظ النساء على طولهن مع التقدم في العمر؟ دراسة تكشف سر الوصفة

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توصلت دراسة جديدة إلى أن انكماش طول المرأة مع التقدم في العمر ينذر بالإصابة بمرض القلب والموت المبكر، حيث حذر الباحثون من تعرض المرأة لخطورة الإصابة والتي بقعبها الوفاة بمقدار الضعف مقارنة بالسيدات اللاتي لم يصبن بأية تغيرات في طول القامة .

وتتبع العلماء 2406 سيدة سويدية ودنماركية تتراوح أعمارهن ما بين 30-60 عاما، وذلك على مدار ثلاثين عاما، حيث قاموا بتقييم حالتهن الصحية في البداية.

ثم كشفوا عليهم مرة ثانية، في إطار الدراسة التي أجرتها جامعة جوتينبرج السويدية، وذلك في فترة تتراوح ما بين 10-13 عاما، حيث تبين أن 625 إمرأة توفيت من بينهن 157 سيدة مصابة بمرض القلب .

وقال تقرير لصحيفة دايلي ميل البريطانية إن السيدات يملن إلى انكماش الطول عند منتصف العمر أكثر من الرجال، حيث ينقص طولهن بمعدل نصف بوصة كل عشر سنوات، وتتسارع وتيرة هذا النقص التدريجي بعد السبعين من العمر.

ولفت التقرير إلى أن نقص الطول أمر طبيعي بين الناس في فترة الأربعينيات من العمر، وذلك بسبب عمليات التقدم في السن الطبيعية والتي تطرأ على العظام والعضلات والمفاصل والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث تغييرات في القامة.

وأضافت الدراسة التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية أن فقدان الطول في منتصف العمر يرتبط بهشاشة العظام والكسور ونقص فيتامين «د».

غير أنها توصلت إلى نتيجة مفادها أن النساء بوسعهن مواجهة هذه المشكلة من خلال مزاولة التمرينات الرياضية بشكل منتظم، إلى جانب تناول فيتامين «د» والمكملات التي تحتوي على الكالسيوم.

وأكدت الدراسة السويدية أن الذين اعتادوا ممارسة أنشطة بدنية في منتصف العمر، هم أقل ميلا إلى القصر مع تقدم العمر، موضحة أن التمرينات الرياضية تزيد كثافة العظام وقوة العضلات وتساعد في الحفاظ على قامة جيدة .

المصرى اليوم

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