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ترحيب نيمار وقميص باريس في ظهور ميسي الأول .. وصور

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ترحيب نيمار وقميص باريس في ظهور ميسي الأول ..فيديو وصور ترحيب نيمار وقميص باريس في ظهور ميسي الأول .. وصور

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وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس منذ قليل، تمهيداً لإتمام بنود الاتفاق حول العقد المقترح مع نادي باريس سان جيرمان.

وتواجد عدد كبير من مراسلي القنوات التليفزيونية والصحفيين في استقبال قائد برشلونة السابق وأسرتة في مطار شارلي ديجول.

وحرص اللاعب البرازيلي نيمار دا سليفا على الترحيب بزميله السابق ليونيل ميسي وذلك وفقاً لما أوردته عدد من وسائل الإعلام التليفزيونية، كما ظهر صاحب الـ34 عاما بقميص يحمل عباراة باريس.

ومن المتوقع أن ينضم ميسي إلى باريس سان جيرمان لمدة موسمين بداية من الانتقالات الصيفية الحالية بعقد يصل راتبه الأسبوعي إلى مليون جنيه إسترليني.

ميسي في باريس

المصرى اليوم

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