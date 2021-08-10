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غلق وتشميع ٦ مراكز للدروس الخصوصية في مركز فاقوس بالشرقية

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غلق وتشميع ٦ مراكز للدروس الخصوصية في مركز فاقوس بالشرقية غلق وتشميع ٦ مراكز للدروس الخصوصية في مركز فاقوس بالشرقية

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية، والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلاً عن مخالفة الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا ،واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار ، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، من غلق ٦ مراكز للدروس الخصوصية بشارع الدروس بالمدينة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعة تراخيصها، والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

المصرى اليوم

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