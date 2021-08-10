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مناقشة سير العمل في مشاريع اليمن المموّلة من مجلس التعاون
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:36 صباحاً
اجتماع بـ«مياه المنيا» لمتابعة مشروعات «حياه كريمة»
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:30 صباحاً
تجديد تصاريح عمال الزراعة وعائلاتهم وإعفاؤهم من غرامات السنوات السابقة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:24 صباحاً
مكة.. إغلاق وتغريم مستودع مخالف في نطاق بلدية الغزة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
"المطرية" تنشط.. "خريطة الهطولات" يرسمها "المسند": مكة ليست بعيدة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
"سائقات شاحنات" برواتب مجزية.. مهنة يحررها "كورونا" من هيمنة الرجال!
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
مجهولون يختطفون طائرة أوكرانية مخصصة للإجلاء من أفغانستان ويتجهون لإيران
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلاده
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
يجري تحميل "كوفيد 22".. عالم مناعة يُحذّر: أشد فتكًا ولا مفر!
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
استخراج جسم غريب من مريء طفلة 6 أشهر بمدينة الملك سلمان الطبية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
من التأثير عبر المنصات الاجتماعية إلى تجديد الحياة المرجانية .. تعرفوا إلى هذا المشروع في دبي
فيديو
cnn arabic
الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:11 مساءً
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الاثنين 23 أغسطس 2021 04:11 مساءً
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