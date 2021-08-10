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"الاتحاد العربي" يكمل ترتيبات "نهائي كأس محمد السادس"

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يجمع الرجاء المغربي والاتحاد السعودي

أكملت الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم واللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، كل الترتيبات الخاصة بالمباراة الختامية التي ستجمع ناديي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي في الـ21 من أغسطس الحالي على ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.

وتم الوقوف على جاهزية ملعب مولاي عبدالله في مدينة الرباط، بعدما قام الأمين المساعد للاتحاد العربي مبارك الضفيان مؤخراً بجولة ميدانية تفقدية على الملعب ومرافقه.

وكانت بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بدأت بدور 32، إذ استهل فريق الاتحاد السعودي مشواره فيها بمواجهة فريق العهد اللبناني، وحقق فوزاً في الذهاب بنتيجة 3 - 0، وتعادلا في الإياب بدون أهداف.

وفي دور الـ16، أسفرت القرعة عن مواجهة بين الوصل الإماراتي والاتحاد السعودي، فاز الأخير ذهاباً خارج ملعبه بنتيجة 2 - 1، وكرر انتصاره في الإياب بهدفين دون رد.

وفي دور الثمانية، التقى فريق الاتحاد مع فريق أولمبيك آسفي المغربي وتعادلا ذهاباً 1 - 1 في جدة، قبل أن يحقق الفريق السعودي فوزاً في العودة بهدف دون رد.

وفي نصف النهائي، تخطى الفريق الاتحادي عقبة مواطنه الشباب السعودي، بالتعادل 2 - 2 ذهاباً ثم الفوز 2 - 1 في مباراة العودة، ليبلغ الدور الختامي للبطولة.

في المقابل، التقى الرجاء المغربي في دور الـ 32 مع نظيره فريق هلال القدس الفلسطيني، وفاز ذهاباً على ملعبه 1-0، ثم انتصر في العودة بهدفين دون رد، وقد أوقعته قرعة دور الـ 16 في ديربي مغربي خالص، جمعه بغريمه فريق الوداد، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، قبل أن يحقق فريق الرجاء عودة مثيرة في العودة بالتعادل 4-4 ليتأهل بقاعدة الهدف الاعتباري.

وفي دور الثمانية، التقى فريق الرجاء مع نظيره فريق مولودية الجزائر، وفاز ذهاباً بنتيجة 2-1، ثم خسر على ملعبه 0-1، لكنها خسارة لم تؤثر على تأهله للمربع الذهبي.

وفي ذهاب نصف النهائي، خسر فريق الرجاء من فريق الإسماعيلي المصري بهدف دون رد، قبل أن ينتصر في لقاء الإياب بثلاثية دون مقابل، ويبلغ المباراة النهائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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